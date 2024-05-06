立法院民進黨總召柯建銘今失言說出，「4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主」，不僅引起各界反彈，且花蓮同黨籍縣議員胡仁順也看不下去，對前輩言論深感遺憾。（羅亦晽攝）

【全程字幕】地震是老天有眼？轟柯建銘啃人肉饅頭 傅崐萁怒斥：腐敗分子逐出國會 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今天續審國會改革法案，民進黨總召柯建銘竟失言說出，「4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主」，引起反彈，雖然柯事後已道歉，卻無法澆熄災區民眾心中怒火，痛批柯根本是在災民傷口灑鹽，不要因為選票少就把花蓮人當次等公民，且同黨籍縣議員也看不下去，認為地震對花蓮的影響長久又痛苦，對黨內前輩言論深感遺憾。

柯建銘今天在立法院司法及法制委員續審國會改革法案時提到，後來國民黨拖到4月3日要硬幹時，但是老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主，審查在下午就停下來，因為花蓮的災情，傅崐萁先走人了，國民黨表決會輸一票，才因此不得不妥協。

儘管柯建銘事後為自己的失言風波道歉，但看在花蓮災區民眾眼裡，該句話彷彿是在狠狠撕開好不容易結疤的傷口，縣長徐榛蔚也在臉書上發文嚴厲譴責他的言論，痛批「老天有眼發生大地震」這句話不僅不負責任、泯滅人性，更是極度缺乏同理心。

因地震倒塌的天王星大樓主委王貞云表示，柯建銘的話「很傷人」，全部的人都很傷心，痛批他到底把受災戶當作什麼，是不是花蓮選票才20萬票，就要被當成次等公民，認為道歉不能解決問題。

震後被貼為黃單的現代生活大樓主委李旭寧認為柯建銘引喻不當，犯下低級錯誤，他除了道歉，還要加碼幫花蓮爭取更多的助益贖罪，強調「地震、錯誤的立法」，兩者都不希望發生。

柯建銘在立法院的發言，不僅傷害災民，連同黨議員、縣黨部都挺不下去，更呼籲地震不應該是政治攻防上的口水。

綠營縣議員胡仁順表示，做為1個花蓮人、1位花蓮民意代表，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說「很遺憾、我們不能接受」。403花蓮大地震，對花蓮人來說是切身之痛，多少民眾流離失所、商家結束營業，地震對花蓮的影響長久又痛苦。

胡仁順說，即使柯總召事後澄清說出這番話的原因，是希望國民黨立院黨團逐條審查重要議案、不要毀憲亂政、沒收民主，造成國會香港化。立意是對的，但身為重量級公眾人物、民意代表，說出來的話造成的影響甚廣，必須特別小心，不要讓中央全力支持花蓮、編列高達285億元救災補助，卻因1句失言，「讓中央的努力全部付之一炬」。