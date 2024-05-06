高雄市寶來國中經歷15年前「莫拉克」風災的傷害，持續以天賦歌聲及多元的新創音樂療育並撫慰大眾及自己的心靈，堅持以音樂傳承文化產業使在地創生，4月26日在全國師生鄉土歌謠比賽獲得特優後，接下來將與尼布恩合唱團展開音樂之旅，前往紐西蘭參加2024世界合唱大賽，儘管面臨種種困難，心中對音樂之愛將永不熄滅，也將繼續為夢想向前行，用音樂向世界每一角落唱著台灣的故事。

寶來國中在去年世界大賽獲得佳績。（圖片來源：高雄市教育局提供）

寶來國中合唱團與尼布恩合唱團為期數月的籌備與努力，6月27日晚上將在衛武營音樂廳舉辦一場「向前行」音樂會，為即將到來的2024紐西蘭第十三屆世界合唱大賽之旅揭開序幕。音樂會以「多元和諧文化，音樂啟航世界」為主題，彰顯山上的孩子們的才華與熱情，透過文化傳唱的創新，展現來自不同族群、文化背景的歌曲，將帶您進入跨越文化的音樂饗宴之旅，期待您購票進場支持與勉勵。

寶來國中校長潘如萍表示，知道這不是一條容易的道路，但我們願意努力去實現孩子的夢想，在這場音樂會的背後，由寶來國中合唱團與尼布恩合唱團結合建山國小、荖濃國小、新威國小、龍興國小、六龜高中、建山古謠隊及山上教師合唱團帶著歡喜的心，努力成就孩子們的夢想—堅定持續地「向前行」；儘管面對尚缺乏足夠參賽2024紐西蘭世界合唱大賽經費，這並無法阻礙孩子心中的渴望：唱歌給您聽並以心中有愛承擔文化音樂傳唱的決心。

指揮陳俊志醫師表示「行前音樂會不僅僅是一次表演，更是我們對夢想的堅定宣言。」行前音樂會期待您購票進場支持，不僅讓您感受到音樂的力量，也讓大家知道支持年輕人追逐夢想的重要。寶來國中合唱團與尼布恩合唱團希望通過自己的努力與決心，為更多人帶來希望與鼓舞。