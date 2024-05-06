早早就拿到巴黎奧運參賽門票的拳擊女將林郁婷，這次大運會披上輔大戰袍，跨了兩個量級首次參加64公斤以下級，原本想要提前備戰奧運的她，但實力懸殊，6日決賽林郁婷和國體大選手吳瑀倢還沒碰拳開打，吳瑀倢的教練就直接拋毛巾棄賽，林郁婷兵不血刃輕鬆奪冠，這也是她在大運會生涯的第八冠。

現年28歲的林郁婷，在結束全大運賽程之後預計11日出發前往烏茲別克展開為期兩個月的苦訓，林郁婷表示，烏茲別克是拳壇大國，尤其是男子57公斤量級哈洛科夫(去年世錦賽金牌)最厲害，希望這次過去還能和他一起訓練，從中吸取到比賽經驗。

對於這次大運會是否達到賽前預期目標，林郁婷教說，「不論對手是誰，賽前都會全力做好準備，即便比賽當中沒有完成預期的強度對戰，結束後教練還是會幫我安排同樣級的男子選手當培訓員，直到訓練量夠了為止才會休息。」

林郁婷教練曾自強表示，郁婷目前首要任務就是控制好體重，然後在烏茲別克的訓練期間強化體能與技巧，希望能在巴黎奧運會上幫助中華隊拿到好成績。