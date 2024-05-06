新北市環保局2020年起推出可供租借的環保杯「新北Ucup」2.0，民進黨新北市議員顏蔚慈指出，租借點全市只有10個，且押金還要200元，但北市、台中、高雄都免押金，新北市環保杯又貴又難借，也未搭配配套優惠，以致推廣成效不彰，副市長劉和然回應，新北市是第一個推Ucup的城市，會視使用情況檢討修正。

顏蔚慈今在議會質詢表示，根據經濟部統計，台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲，一次性塑膠杯的用量極大。新北市2023年5月起全市限用一次性塑膠製品，但根據環保局官網資料，目前全新北只有10家可租借「新北Ucup2.0」，其中有4家在汐止、1家在三重、3家在板橋、1家在蘆洲、1家在中和，行政區分布不平衡

顏蔚慈說，她實際去租借時發現，就連合作業者都不知道這個計畫，而且也不知道如何租借，業者翻箱倒櫃才從倉庫深處找出塵封已久的循環杯，環保局訂定高達200元的押金更是遠超過市面其他循環杯。

顏蔚慈指出，「新北Ucup2.0」租借地點稀少、押金昂貴導致成效不彰，相較之下，台中市高雄市推出的循環杯都是免費租借，市府還加碼提供折扣，而台北市更是與北一女中的學生共同推動「循環杯服務」參與式預算，並持續媒合業者提供優惠。她呼籲，新北市推動減塑應該更積極用心，不要讓看起來要價不菲的「新北Ucup2.0」只被遺忘在倉庫。

顏蔚慈另指出，新北市自2022年推出「青年好險有你」計畫，主要針對應屆畢業生在求職階段推出的團體保險。2022年度共有1162名青年核保，保費支付32萬餘元，截至今年4月底共理賠9人約3萬3000元，主要是求職過程中遭遇車禍等意外，但去年卻沒有推出相關方案，今年截止4月已流標兩次，認為市府照顧青年朋友推出政策，不應該斷斷續續、一年有一年沒有。

劉和然答詢，計畫今年已流標2次，會再跟保險公司溝通，努力標出。