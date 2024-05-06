已故保加利亞籍預言家盲眼龍婆生前預言屢屢命中，最近國際局勢、天災不斷，英國媒體《每日星報》翻出她2024年的7大預言，赫然發現今年尚未過半，已精準測出2024年現況，包括巨大經濟危機、可怕氣候事件和醫療領域突破性發展3預言，她強大的預示能力令世人不禁擔憂，她曾警告「第三次世界大戰即將到來」的預言是否成真。

根據《每日星報》報導，英國近期遭逢極端雷暴和大雨，居民受到極大災害，加上肯亞、坦尚尼亞等東非國家、南美巴西近日暴雨肆虐，引發嚴重洪水、土石流災情，死亡失蹤人數皆以百人計起跳，這些極端天氣和自然災害的出現，皆與盲眼龍婆巴巴．萬加（Baba Vanga）的預言不謀而合。

另外，英國2024年將經歷經濟衰退的現象也被說中了，2024年的3個月內，英國GDP急遽下降0.3%；2024年醫療領域將有重大突破，可能會找到治療絕症的方法，也同樣得到相關證實。最近，牛津大學、弗朗西斯‧克里克研究所和倫敦大學學院的研究人員正在研發肺癌疫苗LungVax，並已募集到170萬英鎊（約台幣6888萬元）的經費。

此外，盲眼龍婆也曾預測過第3次世界大戰即將爆發，今年地緣政治衝突加劇，哈瑪斯和以色列的衝突、烏俄戰爭都處於進行式，她的第3次世界大戰預言是否成真，在現今動盪不安的世界局勢下，確實也引發世人的擔憂。

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