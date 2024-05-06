台德混血網紅「舒舒（莎曼莎）」，Instagram擁有30萬人追蹤，日前發布穿著挖胸小可愛下廚的影片，沒想到遭網友留言狂酸，讓她氣到赴派出所報案，並撂下狠話：「留言不用刪了，全部都截圖好提告了」。

舒舒（莎曼莎）日前曬出下廚影片，只見她穿著挖胸小可愛搭配小短褲，傲人北半球完全藏不住。但由於不擅長料理，雞腿排才丟下鍋沒多久，鍋子就狂冒白煙，而她則是手無足措的站在一旁，接著發文寫下：「看來我要找一個會煮飯的男朋友，雞肉裡面甚至都沒熟」。影片曝光後，掀起大批網友謾罵：「動作超級危險，有沒有想過真的發生意外，連帶的是妳的家人、鄰居」、「這不就是奶妹專騙宅男的貼文」，還有不少人拍影片模仿嘲諷。

舒舒（莎曼莎）發布下廚的影片，遭網友留言狂酸。（圖／xck713 Threads）

原本打算無視酸民留言，但眼見所有人行徑越來越誇張，讓舒舒（莎曼莎）決定到派出所報案，並且曬出案件證明單，她表示本來就喜歡紀錄日常，也沒有打算靠這行吃飯，原本沒打算提告是不想計較，豈料網友留言不僅充滿敵意，甚至開始亂帶風向，讓她不禁反問：「或許是我的行為不符合大眾所期待表現，但僅此而已，我就應該被數千人網霸嗎」。

「舒舒（莎曼莎）對酸民撂下狠話：「全部都截圖提告好了」。（圖／xck713 Threads）

舒舒（莎曼莎）認為若持續忍讓，只會讓所有人越來越囂張，接著撂下狠話：「留言不用刪了，全部都截圖提告好了」，也不忘跟所有人理性勸導：「大家都是家裡的心肝寶貝，也請你們將心比心有愛的對待這世界，做一個善良的人比什麼都重要」。