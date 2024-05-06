新冠疫情雖然已過高峰，但根據統計，今年1到3月國內新冠肺炎死亡人數是流感的8.3倍，顯示新冠肺炎對高風險族群造成嚴重威脅。台灣病友聯盟、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會、HOPE癌症希望基金會及台灣癌症基金會今天（6）攜手呼籲高風險族群民眾，慢性病患者及照護者應多關注身體狀況，維持防疫生活好習慣，若出現症狀應每間隔1天快篩，檢測陽性後要盡速尋求醫療協助。

台灣感染管制學會理事長王復德表示，許多人誤以為新冠病毒的威脅已經過去，但事實並非如此。今年初疫情再次升溫，1至3月新冠併發症平均每月2158人，65歲以上長者佔6成，死亡個案中65歲以上長者更高達9成。國內研究更發現，新冠再感染者比起初次感染，30天內全因性死亡風險高出4.29倍。

根據疾管署指引，符合具高風險因子條件者如65歲以上、孕婦、產婦（產後6周內）、具慢性病 （氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾 、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，吸菸或已戒菸者需同時具有任一其他風險因子），或具影響免疫功能疾病的民眾，都是新冠危險族群。

「慢性病友平時不見得特別虛弱，但確診時就被打回原形！」台灣病友聯盟理事長吳鴻來分享一位洗腎病人的經驗，因為家人確診，自己做了快篩，但結果是陰性，後來卻開始嘔吐、發燒，馬上掛急診，一抽血不僅確診，還發炎指數很高，住進加護病房，幸好治療後順利康復。她提醒病友，疾病還是存在，只要懷疑就要檢驗，陽性就要及早投藥。

世界衛生組織（WHO）建議，發病5天內就醫治療，才能有效降低住院率及死亡率。台大醫院感染科教授陳宜君呼籲，新冠高風險族群平時更應警惕，若出現新冠症狀或曾與確診者接觸，務必每間隔1天進行快篩；如果檢測為陽性，應主動提供用藥紀錄，讓醫護人員快速掌握狀況並診斷，把握治療時機，減少重症或後遺症風險。