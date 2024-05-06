高雄市長陳其邁力誇王美花是做最好的經濟部長。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁力誇王美花是做最好的經濟部長。（柯宗緯攝）

520新內閣大換血，經濟部長王美花即將卸任，台新金將提名王美花擔任獨立董事。王美花今（6）日南下高雄出席「高雄光寶科技大樓」動土案，高雄市長陳其邁力誇王美花是做最好的經濟部長，兩人在疫情期間建立革命情感，他也肯定在王美花任內，讓台商成功回流。

王美花致詞時指出，美中貿易戰後，整個政府特別是經濟部推動台商回台，後來變成投資台灣三大方案，截至昨天統計，已經高達2兆2000億元投資案，「這個有沒有厲害？」而且還不包含台積電在台灣的投資，台積電1年在台投資300億美元。

王美花說，台商回來的高值化投資，加上台積電每年不斷在台增加投資，讓台灣經濟在這幾年真的是史無前例的擴大，根基更加穩固，讓科技更進步，而台灣在AI產業也在全世界占了絕大多數產值，從半導體、伺服器等，「這是台灣很難被中國取代的項目」。

「感謝美花部長，她是做最好的部長！」陳其邁則提到，自己跟王美花比較熟是因為疫情，當時他是防疫指揮官，王美花是物資組組長，包括口罩等防疫物資，都是她一手張羅，讓台灣順利度過疫情，當時也因為中美貿易戰再加上疫情，吸引更多廠商回流投資，他也感謝經濟部上上下下，全力幫忙解決企業投資的問題。