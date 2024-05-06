中央書局的品牌活動第五屆「週三讀書會」，自5月22日起開跑，由7名學者與在地作家透過現場和線上方式領讀共28堂。中央書局6日表示，上善人文基金會董事長詹宏志在2021年創設第一屆「週三讀書會」，他第一次領讀即創下線上800人收看，該年度12堂讀書會共締造近萬人次參與，百年書局透過讀書會再創新舞台。

中央書局於1927年創立， 2020年原址修復開幕，詹宏志隔年推動「週三讀書會」，他第一次領讀時，線上即有800人收看，該年度12堂讀書會共締造近萬人次參與紀錄；至今讀書會已累計107場次，共有16名作家領讀199本好書和古詩好詞。

中央書局表示，今年「週三讀書會」以「建構，迎向地方永續的無限可能」接力長跑，先後由龔書章、番紅花、楊双子、楊翠、洪愛珠、詹宏志、葉怡蘭等學者與在地作家領讀，自5月22日起每周三晚間7時，透過現場和線上和讀者相見；7名領讀人共28堂課的主題推薦書單，包括稀有絕版書，即日起同步在中央書局展出。

詹宏志說，讀書會舉辦以來，雖歷經疫情，但文學香火未斷，今年讀書會從深化人與在地風土文化關係出發，單元主題涵蓋永續飲食倡議、友善土地關懷、建築城市治理、歷史文學觀察、風土美學體驗及世界文學探索等。

「希望講的人及聽的人都放鬆一點！」詹宏志鼓勵講者深入淺出，塑造讀書樂趣氛圍，讓讀書更有感染性，也希望這些書對年輕人有用處，透過讀書會拋磚引玉，讀書的力量愈來愈大，盼成為永不熄滅的文化香火。