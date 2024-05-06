腸病毒提早進入高峰期，衛福部台中醫院小兒科6日一早就湧入許多家長帶著孩子來就醫。（馮惠宜攝）

腸病毒提早進入高峰期，中市這學期以來以有幼兒園86班次停課、托嬰中心21家（38家次）停托，等於1家托嬰中心平均停托1.8次，小兒科醫師指出，近日腸病毒就醫人次爆增，發燒就醫有50％是感染腸病毒，而住院病患則佔兒科病房30％，台中市衛生局提醒家長，如孩子經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7天，落實生病不上課，降低交叉感染風險。

依疾管署監測資料顯示，台中市上周（第18周4月29日到5月3日）腸病毒門診就診人次為2626人次，另腸病毒急診就診人次為68人次。

台中市教育局統計依台中市停課停托規定，本學期截至昨（5）日總共有幼兒園86班次停課；而社會局統計自2月以來托嬰中心因腸病毒停托共21家（38家次），等於1家托嬰中心平均停托1.8次，今（6日）有3家停托。

衛福部台中醫院小兒科今（6日）一早就湧入許多家長帶著孩子來就醫，1名9個月大的男童，還未接種過腸病毒疫苗，上周六（5月4日）開始發高燒，媽媽帶來就醫就確診；另外1歲2個月大的女童，上周托嬰中心已有幼童確診腸病毒，媽媽說女兒雖然打過2劑腸病毒疫苗，但上周六發燒且出現喉嚨破洞，讓她很焦急，趕忙帶女兒來就醫。

李德敏指出，近1周門急診幼童發燒就醫，有近5成確診腸病毒，住院的病童中有3成是腸病毒患者，疫情明顯進入高峰。他也說，今年目前主要流行病毒株是「克沙奇A型」，但最容易造成重症的腸病毒71型，目前已經有疫苗，尤其6歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，加上重症病程發展快速，呼籲家有幼兒家長可帶孩子接種疫苗。

李德敏提醒，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。