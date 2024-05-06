2024年Wings for Life全球路跑號召全球26萬人，共同為不能跑的人而跑。（Red Bull提供）

由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的第11屆「Wings for Life全球路跑」於台北時間5月5日晚上7點（世界標準時間上午11點）與全球同時開跑，今年再次刷最大規模路跑新紀錄，號召26萬5818人報名、在169個國家參賽，其中台灣有超過千名跑者報名APP路跑，大會也成功募集810萬4499歐元善款，全數投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

Wings for Life全球路跑自從首屆賽事以來，累計有155萬9534名人次參賽，並籌集了5193萬歐元，報名費及捐款將百分之百用於脊髓損傷研究，目前已資助了299項具前瞻性的研究計畫及臨床試驗。

第11屆活動再度吸引路跑愛好者投入，台灣就有超過千人報名，一同享受這場與全世界的跑者零時差連線的路跑，共同為不能跑的人而跑，盡所能跑出更遠的距離，只要被「終結者」號追上就結束，男子長跑好手李智群最終距離44.12公里，首度參賽的女子跑者吳倩華則是23.81公里，兩人分別獲得台灣男子及女子冠軍。

吳倩華首度參賽就拿下台灣女子冠軍，她說道：「這是我第一次參加Wings for Life全球路跑，真的覺得意外又開心，也很自豪自己能為那些無法跑的人而跑。」

被稱為「最強市民跑者」的李智群，則是在潮濕悶熱的夜裡跑到最後一刻，他表示：「今年參賽挑戰程度相當高，即使台北在太陽落山後變得涼爽一些，但跑起來還真不輕鬆。不過，剛剛跑步時看到也有輪椅跑者參與，真的令人感動！畢竟這個活動本來就是為了他們存在，有他們的參與讓這個賽事更有意義。」

下屆Wings for Life全球路跑預計於2025年5月4日舉行，活動即日起開始報名，邀請全球跑者明年持續為不能跑的人而跑。