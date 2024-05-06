創立近15年的海盛航運股份有限公司，看好澎湖地區倉儲物流發展潛力，投入1億元興建布袋轉運中心。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁希望未來兩縣的合作、互動可以更密切，強化物流及觀光。（呂妍庭攝）

澎湖縣長陳光復現每年從嘉義布袋港出發到澎湖旅遊約60萬人，邀鄉親多多搭船到澎湖觀光、看花火節。（呂妍庭攝）

海盛航運股份有限公司6日在布袋商港舉辦「海勝1號首航暨新建倉儲啟用典禮」。（呂妍庭攝）

海盛航運股份有限公司6日在布袋商港舉辦「海勝1號首航暨新建倉儲啟用典禮」。（呂妍庭攝）

每年從嘉義縣布袋商港載運物資到澎湖約50萬噸，創立近15年的海盛航運股份有限公司，看好澎湖地區倉儲物流發展潛力，投入1億元興建布袋轉運中心，6日在布袋商港舉辦「海勝1號首航暨新建倉儲啟用典禮」，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復和立委蔡易餘等各界都來見證布袋到澎湖航運新里程碑。

布袋商港運輸貨物、民生物資到澎湖原本有6艘貨輪，在「海勝1號」生力軍加入後，規模擴增到7艘，海盛航運董事長洪煌景說，為升級運輸服務，海盛航運再添購新船「海勝1號」，提供更安全、設備最齊全的快速航運，讓離島海運更趨完善，相信對嘉義、澎湖兩地運輸和民生物資補給將會起關鍵性作用。

特地從澎湖到布袋參加啟用典禮的陳光復表示，海盛對澎湖海運及民生幫忙很大，除原本2艘貨輪，今新啟航的「海勝1號」可裝載貨物1650噸，相當90多個貨櫃，加上新建倉儲，物流效率和服務品質再提升，進一步提到，現每年從嘉義布袋港出發到澎湖旅遊約60萬人，邀鄉親多多搭船到澎湖觀光、看花火節。

翁章梁指出，海盛航運董事長洪煌景是澎湖人，澎湖與布袋隔海相鄰，投資布袋更是一種回饋家鄉的情感，今連陳光復縣長都來見證首航，希望未來兩縣的合作、互動可以更密切，強化物流及觀光。

洪煌景說，海盛航運投入1億元興建布袋轉運中心，樓地板面積300坪，露置區2500坪，如今完工啟用，加上新船開航，可整合集團資源，進一步提升物流效率與服務品質，為離島消費者創造更優質的消費體驗，並讓澎湖當地民眾能夠更迅速、即時、安全地取得商品。