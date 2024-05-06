北市文昌宮捐贈大型水箱消防車，市長蔣萬安親頒感謝狀。（圖／消防局提供）

台北市文昌宮熱心公益，秉持回饋社會之精神，此次特地捐贈價值675萬大型水箱消防車1輛提供消防局圓山分隊使用，造福社會大眾，熱心公益，對此，台北市蔣萬安市長特別表達衷心親自頒贈感謝狀。

台北市文昌宮平時熱心公益，經常舉辦祈福法會並設置獎學金幫助優秀學生，過去捐贈心臟電擊去顫器、自動CPR機、胸掛式手電筒、救災用頭燈及立坑式三角架，疫情期間也購買大量防疫物資贈予臺北市政府，捐贈之搜救犬Sato去年參與土耳其救災行動，這次台北市文昌宮秉持回饋社會之精神，再次捐贈大型水箱車1輛提供臺北市政府使用，將提升消防人員救災效能，並提供市民更安全的保障。

本次捐贈大型水箱消防車讓消防人員能夠在第一時間內迅速到達火災現場，進行初期火災搶救及人命救助等工作，對於本市救災任務為不可或缺之車種，將有助於提升本市救災能量。台北市文昌宮熱心協助消防工作的善行，將提升臺北市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全，臺北市政府亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進與突破，守護每位臺北市民，建構一個安心、放心的臺北城。