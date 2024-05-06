原澄清湖青年活動中心已停業多年，目前園區內已呈廢墟狀態，將化身原住民文化聖地重新活化。（任義宇攝）

原澄清湖青年活動中心已停業多年，目前園區內已呈廢墟狀態，將化身原住民文化聖地重新活化。（任義宇攝）

行政院長陳建仁今天前往原博館預定地視察，目標打造國際南島語族文化最重要的博物館。（任義宇攝）

台灣原住民族群眾多，且與多國南島語族群淵源深厚，成立國家級原住民族博物館呼聲已久，今天行政院正式核定博物館第一期58.58億經費，行政院長陳建仁前往澄清湖畔預定地視察，預計明年動工，2032年完工開幕營運。

原住民族博物館總經費約為70.49億元，目前獲核定第一期經費為58.58億，將落腳於澄清湖畔原澄清湖青年活動中心土地，第一期工程包括主展館、戶外展演廣場、珍藏館、祭儀廣場、食農教室，及文創產業與觀光旅遊等設施，推展台灣原住民族文化，第二期預計建設教育推廣中心，擴大與世界南島語族交流。

據了解，原救國團所營運澄清湖青年活動中心，擁有多樣設施，包含獨特吊橋、攀岩、游泳池、漆彈場等，但已於2016年底停止營運至今，救國團目前仍在澄清湖園區內經營水漾會館，原有土地閒置多年讓多人大嘆可惜，如今將化身原住民文化聖地重新活化。

行政院長陳建仁今天前往原博館預定地視察，他表示澄清湖風景秀麗，過去就時常造訪，原博館規畫之初共有8個縣市爭取，最後由於高雄所提供用地，交通便捷獲選勝出，籌備過程不僅與各原住民族意見納入，更希望與世界南島語族合作，目標打造國際南島語族文化最重要的博物館。

原民會主委夷將．拔路兒提到，原民會將啟動成立原博館籌備組織，與高雄市政府共同合作新建計畫預計2031年完工，並在2032年營運開幕，特別感謝高雄提供14公頃交通便利土地，能串連澄清湖每年160萬人次觀光人潮。

高雄市長陳其邁表示，原博館為2017年時任市長陳菊所爭取落腳高雄，高雄擁有16族原住民族是全台最多，擁有多元原民文化，未來會全力協助原博館興建；監察院長陳菊則期盼，原博館成收藏南島語文化最重要場館，發揚台灣這塊土地的主人最寶貴的文化。