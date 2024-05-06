近日泰國發生一起自衛死亡事件，一名32歲的男子全身赤裸的衝進鄰居家，意圖要強姦42歲的女鄰居。兩人在糾纏之間，男子反遭女鄰居勒死。事發後女鄰居趕緊報警，警方也對此案展開詳細調查，不過男子的家屬並不想追究女子的責任。

根據泰媒《The Thaiger》的報導，這起事件發生在泰國汶干府，本月3日一名男子赤裸地闖進女鄰居家中，侵入屋內後，立即捂住女子的嘴，當時女子奮力呼救，但都沒人有回應，男子持續進行侵犯行為，於是女子用力咬住男子的手指。2人在女子家中發生纏鬥，女子意外發現對方脖子上有一條用來蒙面的布，隨即用力拉扯布條，直到男子昏迷失去意識為止才鬆手。

隨後女子連忙逃出家門求救，警方獲報後趕到現場，發現男子赤裸裸地趴在墊子上，面部朝下，已明顯窒息死亡。報導中指出，該名男子過去有吸毒史，還有擅闖民宅和非法持有槍支的前科，對當地居民造成不少困擾，甚至男子的媽媽也被迫逃離家中，來躲避他的暴力行為。

當地法醫對男子進行屍檢後，確定除了脖子上的痕跡外，男子的身體上並沒有其他受傷的跡象，足以證實女鄰居的說法，也能看出女鄰居的行為是為了自我防衛，然而當地警方仍表示女鄰居有可能會面臨人身傷害罪的指控。

當地報導中指出，警方對案件展開詳細調查，暫且未知女子是否會因此受到指控被起訴。而男子的家屬立即舉行葬禮並進行火化。家屬表示不想追究女子的責任，並承認男子過去經常有暴力行為，認為女鄰居並沒有誣衊或是誇大其辭。

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