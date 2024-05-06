員林市綜合市場南面通道涉及私人土地部分，新地主在年後買入後，於近日將樓梯圍起，並在1樓通道上架起鐵圍籬，阻礙人車通行，攤商及住戶認為此通道為公共通道，地主私圍通道，已影響民眾通行權益，更憂心若發生意外，恐影響逃生，對此員林市公所表示，地主增設鐵圍牆並未申請，為違建，將報請縣府排拆。

員林市綜合市場攤商表示，市場原設計就有3面通道，南面通道一直都是供公共通行的走道，新地主在今年初買入，權狀包括走道，2星期前地主先在1樓樓梯口拉起封鎖線，不讓人進出，前2天更直接在1樓通道上，架起鐵圍籬阻礙通行。

地主將員林市綜合市場南面公共通道以鐵圍籬圍起，為阻止民眾進出，更以鐵線將樓梯口圍起，員林市民代表吳政彥（左）、張詠勝（右）認為阻礙公共通行，由於鐵線並不明顯，也擔心民眾若一個不注意，就可能造成傷害。（葉靜美攝）

綜合市場大樓為4層樓建物，攤商表示，1樓有攤位，2樓還有11戶住戶及撞球場、遊藝場，3樓更有彰化現存唯一的電影院，質疑一旦發生意外事故，恐影響逃生及救災。因此向縣議員曹嘉豪、員林市民代表吳政彥、張詠勝等人陳情，並在今天拉白布條抗議。

吳政彥、張詠勝等人表示，地主將公共通道以鐵圍籬圍起，有礙通行，為阻止民眾進出，地主更以鐵線將樓梯口圍起，鐵線並不明顯，民眾若一個不注意，就可能造成傷害。

員林市公所建設課長陳浴秉表示，被圍起的通道屬私人土地，但依最初的竣工圖顯示，確實屬公共通道，就必需維持讓公眾通行，地主買地前就應先查清楚，若有問題應先與管委會協商。地主私設的鐵圍籬阻礙出入，公所將進行違章查報，請彰化縣政府排拆，還給民眾安全通行空間。

而在樓梯與地主相連建物牆面，地主日前進行裝潢時予以拆除，攤商也憂心此舉會影響大樓結構安全，陳浴秉表示，需再調閱最初的竣工圖，以查明是否為載重牆，釐清安全疑慮，他也提醒，民眾進行室內裝修仍應進行申報。地主今日未出面回應。