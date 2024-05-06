台東市富岡籍漁船捕獲地震魚，長約2.5公尺、重12.6公斤。（蕭嘉蕙攝）

地震魚眼大而圓，身軀扁平細長，閃耀銀白光澤。（蕭嘉蕙攝）

棲息於深海的「皇帶魚」又稱「地震魚」，近年頻繁現蹤，台東市富岡籍漁船今（6）日出海捕撈白帶魚，以延繩釣捕獲長約2.5公尺、重達12.6公斤的地震魚，適合清蒸料理，口感水嫩，有望成為高檔「紅喉魚」的平價替代版。

新鮮漁獲裝箱上岸直送加工廠，兩名壯漢合力抬起「地震魚」，一雙炯炯大眼、扁平細長身軀，閃耀銀白光澤，體長遠超過成年男性身高，目測長約2.5公尺，放上磅秤一量，重12.6公斤。

陳姓船長驕傲地說，今年以來陸續在成功、大武海域捕獲10餘尾，數量明顯較往年多，都是以延繩釣白帶魚時意外捕獲，雖然外型令人懼怕，但性情溫馴，力氣小。

葉姓批發商也有同感，地震魚常與白帶魚一同被捕獲，屬於中價位魚種，市價每公斤約200元，海鮮餐廳多以清蒸方式料理，魚肉口感水嫩似豆腐，具有一定的市場需求，不難售賣。

事實上被稱為「地震魚」的深海魚類，包含粗鰭魚、皇帶魚等在內，與地震現象無科學實證關聯性，漁市少見原因在於經濟價值低，但其肉質可比「紅喉魚」，市場性可期。

水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢指出，以東部常見的皇帶魚為例，具有日夜洄游性，日間棲息於深海，夜間則出沒於淺海，上浮時易被捕獲，只要掌握棲地與習性，加上設備齊全，「天天都能捕獲」。

吳瑞賢舉例，素有深海紅寶石之稱的「紅喉魚」，早年也無人捕撈，近年隨著市場需求高漲，成為高經濟魚種，漁獲量大增，若未來有商機，漁民也願專門捕撈「地震魚」。