因應2023年公共電視法修正，本來由客委會指定公視基金會委辦的客家電視台，正式加入公廣集團，客委會也在今（6）日舉辦捐贈儀式，由主委楊長鎮將過去委辦製播的內容全數捐贈予公廣集團，公視董事長胡元輝表示，未來將遵循公共媒體普及、多元2個重要原則，繼續把客家文化推展到全台灣乃至全世界。

客家電視台在2007年因應立法院通過《無線電視事業公股處理條例》，以指定委辦的標案方式交由公廣集團製播相關內容，而在去年6月，因公共電視法修正，客家電視台正式加入公廣集團成為常態性業務，也是客台成立20年後正式法制化的重要過程。

為了見證客台成立20年以及加入公廣集團正式法制化的重要里程，客委會今日於行政院新莊聯合辦公大樓舉辦捐贈儀式，除了將過去版權屬於客委會的製作內容捐贈給公廣集團外，所有財產也一併移交，讓未來客家電視台的營運更具獨立性及主體性。

胡元輝表示，客台的法制化對於族群傳播或是公共媒體關係都是一個歷史性的轉變，感謝過去多年來，客委會並未對客台以指手畫腳的方式予以干預或介入，公廣集團也用一種光榮心情來接受這樣的轉變，自己擔任公廣董事長也感到與有榮焉。

胡元輝強調，在全球的公共媒體都必須遵循2個重要原則，就是普及與多元，必須以多元的內容、視角讓公共服務普及到全體國人，而這2個原則以及族群傳播是公共媒體不可推卸的責任，也是必須承擔的義務，客台正式加入後，公廣集團責任重大，未來也會把客家文化推展到全台灣甚至國際上視為重要的責任也是要完成的使命，讓更多人能理解欣賞到客家文化的底蘊。

楊長鎮則表示，目前全台只有一個全客語的頻道，希望未來能夠考慮到雅俗共賞，讓不同品味、階層、興趣、職業的觀眾都有機會來看，而不只是針對客家，相信好的節目可以打破語言族群的界線，期待捐贈出去之後，客台能夠越來越好，雖然在法制化之後，政府不可能透過標案驗收的方式直接或間接影響內容，但政府退出頻道也是民主政治一個很重要的觀念。