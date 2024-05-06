鴻海生產全世界大部分的iPhone手機，但該公司也積極朝多元化發展，將更多重心轉向支援AI技術的數據中心伺服器機櫃與其他設備。

儘管如此，來自蘋果的業務仍佔鴻海一半以上的營收，投資人仍然透過這家台灣公司來尋找iPhone銷售情況的線索。鴻海第一季營收為1.32兆元，季減28.58%、年減9.61%，部分原因即是蘋果的旗艦機銷售乏力所致。鴻海將在下周發布完整的季報。

花旗集團分析師出具報告指出，在產品線中，鴻海電腦部門4月份的月增長最強，這主要歸功於蘋果推出新款的MacBook Air。此外，在中國五一長假之前，iPhone的需求也有所轉強。

彭博分析則指出，由於第一季需求低迷，以及在眾多不確定性籠罩下，2024年鴻海要提高iPhone相關收入可能面臨阻礙。儘管鴻海是iPhone最大的代工廠，但基於iPhone業務的規模經濟縮小，以及產能持續轉向印度，鴻海的利潤可能面臨更大的風險。

中國是蘋果第三大市場，也是iPhone手機目前最大的生產基地，因此投資人正密切關注蘋果在中國的銷售表現。

蘋果日前公布第二財季（截至3月30日）營收年減4%，為907.5億美元，但優於市場預期的900.1億美元。稀釋後每股盈餘年增0.7%，為1.53美元，優於市場預估的1.50美元，並創下歷年同期新高。iPhone營收年減10%，為459.6億美元，但大致符合市場預估的460億美元。Mac營收年增4%，為75億美元，優於市場預期的68.6億美元。

在法說會上，執行長庫克透露美東時間5月7日上午10點（台灣時間7日晚間10點）的春季新品發表會和6月的年度開發者大會上將宣布「重大的AI相關計畫」，並表示隨著AI相關功能推出，本季營收可望重拾增長。在法說會上，蘋果透露第三財季（截至6月底）整體營收可望實現低個位數百分比成長，並看好iPad和服務業務都將實現2位數成長，但拒絕提供iPhone的銷售預測。