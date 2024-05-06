新北市板橋區林森街一帶4日下午三時許，埔墘所警員執行守望巡邏勤務時，發現一名男子行蹤可疑，於是上前進行盤查。經過警方調查，發現這名男子竟是檢方通緝的詐欺犯嫌，不僅如此，他還涉嫌妨害公務。

警方表示，在盤查過程中，該男子並不配合警方逮捕，竟然出手推擠警員，場面一度混亂。幸好及時有其他支援警力趕到，將其制伏逮捕。但周男因換氣過度，為了確保其身體狀況，警方隨即將其送往亞東醫院進行檢查治療，目前並無大礙。警方偵訊後，將依詐欺通緝及妨害公務罪嫌移送偵辦。

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