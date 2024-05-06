慧洋指出，由於地區域衝突持續，造成船舶繞道、週轉天數增加，又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求持續擴大；因為疫情期間散裝新造船數量遭排擠，今年散裝市場新增運力較過去幾年偏低，公司樂觀後市營運。

慧洋累計前4月合併營收65億元，自結營業利益21.12億元、稅前盈餘20.69億元、每股稅前盈2.77元，營運表現均較去年同期顯著成長，平均營益率穩定維持在三成以上。

船隊布局方面，慧洋4月已交付巴拿馬型（82,300 DWT，船名：Katagalan Champion）新船一艘，並已有三年以上長期租賃合約，今年尚有一艘超級極限型預計上半年內交付，截至4月底，慧洋旗下總計135艘船舶，平均船齡8年，為業界最輕齡，也是最具規模散裝節能船隊。

在環保法規日趨嚴格下，慧洋將持續擴大節能船隊布局，2023年上路之兩大環保法規，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第一年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇老舊船舶淘汰壓力，慧洋對船隊的評等結果深具信心，也樂觀環保法規推動散裝市場發展向上。