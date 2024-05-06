新竹縣市共同委託台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所辦理寄養家庭服務，目前新竹縣市有52戶在職寄養家庭，6日在新竹家扶中心舉辦今年度寄養家庭招募說明會，即日報名起至5月15日止，新竹市副市長邱臣遠和新竹家扶中心主任沈俊賢等人歡迎新竹縣市民眾加入寄養家庭行列。

「讓愛與善以及幸福的力量傳遞下去！」邱臣遠期盼更多願意付出愛的民眾，提供因家庭有變故或是未獲適當照顧的兒少，一個安全溫暖與關愛的環境，邀請更多市民投入寄養家庭服務行列，讓竹市成為「兒童最幸福」的幸福友善城市。

邱臣遠感謝新竹家扶中心與所有寄養家庭對竹市兒少的付出及貢獻，市府為精進寄養家庭支持服務，提供包含專家學者到宅諮詢、喘息服務、照顧特殊需求兒少的分級補助、每兩年一次的健康檢查、寄養家庭諮商輔導、保險等多項服務，作為寄養家庭的堅強後盾。

台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所舉寄養孩童小逸，出生1個多月就到寄養家庭居住，原生家庭成員有自閉症和精神疾病的狀況，擔心小逸可能因遺傳因素而會有發展上的問題，寄養家庭於照顧期間，相當謹慎小心地予以照顧。

在小逸1歲8個月時，仍不太會說話，經早療發展評估，小逸確實有自閉症的特質，因此語言發展相當落後，寄養家庭積極透過早期療育課程和就學幫助，直到近日小逸3歲了，雖然語言發展仍然與同齡有所差距，但卻可以唱起兒歌，寄養媽媽開心跟社工分享喜悅。

沈俊賢表示，寄養家庭招募說明會將於25日上午9時30分在新竹家扶中心舉行，針對寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等內容進行完整介紹，期待民眾加入寄養家庭的服務行列，共同為社會上需要幫助的孩子們盡一份心力。