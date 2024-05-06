近日，有網友表示，中國大陸企業香飄飄旗下MECO果汁茶在日本京和商店大久保店販賣時，包裝上印有嘲諷核污水排海的標語，引起熱議。

根據《網易》、《華夏時報》報導，MECO果汁茶在日本販賣時，包裝上印有嘲諷核污水排海的中日文標語，包括「可以沒有日本，不能沒有海洋」、「海洋不是日本的下水道」、「請日本政客把核污水喝了」。

香飄飄於5月4日晚間在微博稱，「我們的員工是好樣的！」香飄飄官方直播間已上架與日本同款商品，5月5日當天銷售額超過百萬元人民幣，還呼籲理性消費，似乎顯示公司對於員工作法的認同與支持。

有網友表達支持，瘋狂按讚，認為應多加關注環保與海洋生態，但也有人質疑該行為是否適當？推測應該是該公司員工的個人行為。

5月6日早盤，香飄飄開盤直奔漲停，至下午3點收盤時，上漲10.02％，報19.21元人民幣，漲停鎖死。

不過，大陸民眾認為，整起事件仍然尚待釐清，還需要更進一步深入了解，大陸媒體平台直言還不能輕率下結論。