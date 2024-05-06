全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》6日舉辦聯合記者會，首度演出音樂劇的「音樂精靈」林逸欣與林俊逸、呂紹齊，及另兩部音樂劇《大畫昭君～觀落雁》、《海角七號：造夢者》主演方宥心、徐詣帆、林斌、金仁馨、林品翰等人一起出席。新婚快1年的方宥心強調現在「自我管理很嚴格」、還不想懷孕，且最近剛要推出新書，工作已排到下半年，一心想要賺錢，一旁的「已婚前輩」林逸欣跟著笑回：「我自我管理也很嚴格！」意指自己也還不想生小孩。

方宥心與舞台劇演員王為結婚快滿1年，被問起婚後生活，她笑說老公完全沒有求生慾，「好像我是他的兄弟，我們家裡現在的氛圍好像男生宿舍，他忙音樂劇、我忙出版新書，我們兩人把家裡搞得很像男生宿舍，很需要打掃阿姨支援。」她說其實蠻想體會人家說的結婚蜜月期，結果兩人去紐約看百老匯音樂劇，15天看了11部百老匯音樂劇， 看完出來忙著互換筆記、一直熱烈討論。她還爆料老公先前寫一個關於「異性緣很差」的劇本時，跑來問她意見，老公聽完之後居然說：「我覺得妳的案例很好！」方宥心直說：「我老公他完全沒有求生慾啊！」

林逸欣、林俊逸、呂紹齊出席全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》聯合記者會。（陳君瑋攝）

一旁的林逸欣則分享老公的貼心舉動：「他很照顧我和家人，我是突然想回台南就回台南的人，他會配合我，有空就會陪我下去；台南家裡電燈、冷氣壞掉，他也會幫忙修理，是很實質的關心與幫助。」本來想不出老公貼心案例的方宥心，一聽馬上頓悟直說：「有啦！我們搬新家，我老公他有修門，還一路幫忙修到我爸媽家，包括換馬桶、熱水器等，過年還會租一台9人座載家人出遊。對啦，他也很照顧家人！」

精通鋼琴、小提琴、古箏、電子吉他等4種樂器的林逸欣，首度挑戰舞台劇演出，她笑說自己基本上把畢生會的樂器都拿出來了，但導演還不滿足地問她說：「妳還會吹什麼？」林俊逸則搞笑自嘲：「我只會一種打擊樂器，叫做打退堂鼓！」曾和林逸欣是同門師姊弟，但卻是首度合作的林俊逸坦言，一直都對林逸欣都很好奇：「為什麼一個人會這麼多樂器，把自己搞得這麼累？」

「我不敢去渣人家，但在舞台上不用負責，可以體驗一下不一樣的人生」在劇中飾演渣男的林俊逸，透露自己平常對於感情方面蠻膽小的，坦言渣男跟自己私底下個性反差太大，但能去別人的生命玩一遭，也挺有趣的。

林逸欣出席全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》聯合記者會。（林淑娟攝）

對於演出音樂劇戰戰兢兢的林逸欣，被問到是否擔心在舞臺上「斷片」，她笑說：「對舞台劇是全新的體驗，有期待也有緊張，不會擔心斷片，因為身邊的人都很有經驗，應該可以隨時救場。」林俊逸還補充道：「我連武器斷掉都可以救！之前《賽貂蟬》演呂布，我上台前覺得手上的方天化戟怪怪的，沒想到上台一打，就發現它軟掉、直接斷成兩截，我立刻空中抓住第二截丟到旁邊繼續打，對手演員還覺得怪，怎麼兵器變這麼短，後來又抓機會把手上那節也丟到側台去，沒有耽誤演出節奏，但心裡滿是問號。」

全民大劇團2024年最新製作的音樂劇《腦內失控的iTunes》，由謝念祖編導、吳世偉編劇、張芯慈擔任音樂設計，與全方位演藝人員林俊逸、林逸欣、巴鈺、資深舞台劇演員呂紹齊、林品翰合作，將於8月16日至18日連續3天在臺北城市舞台演出共4場。這次新劇是林俊逸和全民大劇團第4齣音樂劇的合作，由於《腦內失控的iTunes》中的角色除了要能唱能演，也需要會模仿，編導謝念祖對此表示：「林俊逸曾在《第一屆超級模王大道》拿下冠軍，在節目上有出色表現，我們相信這次他也能詮釋好許多不同的聲音！」而找來林逸欣搭檔，也是因為她的多才多藝。謝念祖笑說：「我網路上看過她1人同時演奏3種樂器！太厲害了！他們都是多功能的全才演員，尤其在音樂、聲音控制這方面，所以特別挑選了這兩位演員！」

此外，另外兩齣深受觀眾好評的音樂劇《大畫昭君～觀落雁》、《海角七號：造夢者》，也將各自於9月、10-11月再次登台演出，因此劇團特別舉行聯合記者會，邀請主演方宥心、徐詣帆、林斌、金仁馨共同為戲宣傳。幾位演員也輪流獻上幸運小物，歡迎音樂劇菜鳥林逸欣加入全民大劇團，徐詣帆拿著金碗金筷，象徵劇團演員們都自帶含金量，方宥心送她魔術方塊，提醒林逸欣接下來的排練生活很需要活化腦力；呂紹齊則拿出銀杏，表示因劇團時常臨時改劇本，記憶力變得非常重要，笑翻眾人。