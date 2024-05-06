IC封測矽格(6257)自結2024年4月份合併營業收入為新台幣15億元，月增2.75%、年增25.24%，創下19個月以來新高。累計至4月合併營收為56.62億元，年增17.6%。矽格表示，高速運算晶片(HPC)、AI晶片、網通晶片及車用晶片供給穩定，公司營收仍持續維持高檔態勢，較預期有所增長。