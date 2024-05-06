苗栗縣後龍鎮第二市場啟用至今將近50年，後龍鎮公所爭取拆遷改建計畫，獲得經濟部、台電補助，將以總經費2.3億元「先建後拆」改建市場，改建的後新後龍第二市場，將可容納120個攤位，同時設有停車場，可望改善舊有市場環境和解決交通亂象問題，最快預計7月底前動工。

後龍鎮第二市場緊鄰後龍鎮中山路，是鎮內重要的早市之1，在地居民也稱其為「中山市場」，建造於1966年，啟用至今已有58年，經年累月下來，市場建築結構老舊，除鋼筋鏽蝕嚴重，消防通道狹窄，有公安疑慮。

鎮公所主任祕書林澄清說，中山市場雖然在1986年有整修過1次，但長年來仍有安全疑慮，且2020年經鑑定也被認定為危險建築，鎮公所當年起推動第二市場改建，並向經濟部爭取到9000萬元補助，也向台電爭取到3500萬元經費，公所自籌1.05億元，以總經費2.3億元分兩期改建。

林澄清表示，新建市場工程目前已發包，目前正在申請建築執照等事宜，預計6、7月動工，新建市場將採取「先建後拆」，因此不會有安置攤商問題，新市場落成啟用後，會讓舊有簽署合約的攤商遷移進駐，若攤位有剩餘將公開登記，額滿後則舉行抽籤。

鎮長謝清輝提到，考量原有市場沒有設置停車空間，民眾購物時，常常找不到停車位，因此新建市場規畫2層樓建築，1樓為市場可容納120個攤位，2樓則規畫停車場，可停放約50多輛汽車、10多台機車，未來將提供民眾、攤商舒適的市場環境。