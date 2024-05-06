蔡英文總統剩兩周屆退，國民黨籍新北市議會江怡臻今（6）日在新北市議會提到，新北在2022年向中央提交15案停車場興建工程案爭取全額補助，但目前僅核定兩案，其他下落不明，呼籲中央應儘速審查，予以補助48.6億餘經費，以改善新北市停車環境。

江怡臻說，新北市正在大建設時代，新北向中央提出多項交通建設，關心哪些建設政策是原本內閣答應現在還沒做到的？她提到，3月21日內政部長林右昌來訪新北市長侯友宜，兩人相談甚歡，提到都市計畫，後續內政部有加速審議或核定補助經費？蔡英文政府剩兩周任期，約定還有效嗎？

江怡臻說，新北在2022年提了15案停車場興建工程案，包含玫瑰立體、長安機械、興穀國小、開元公園、義學國中、五華國小、永平國小、永和國小、公八公園、洲子洋公園、長福立體、明志國小、六張公園、大同公園及海山高中予交通部公路局，爭取前瞻計畫工程經費補助，都完成初審。

江怡臻指出，但在15案中，目前只核定三重區玫瑰立體停車場及蘆洲區長安立體停車場2案補助，且未全額補助，其他13案遲遲下落不明，呼籲中央儘速審核並予以補助48.6億餘元，以改善新北市停車環境。

副市長劉和然回應，當時林右昌一直承諾說在時間內可以做到，也希望部長用行政效率做出來，新北市府也在本月去拜訪內政部次長花敬群，也希望當時感覺非常好的互動可以延續，會持續與中央溝通，並在議會後致電給花敬群，「希望案子趕快核定下來」。