氣候變遷影響，土石流與山崩頻率與強度日益增加，台灣與菲律賓6日簽署「山崩與土石流災害研究合作瞭解備忘錄」，欲加強兩國在山崩及土石流災害管理領域的研究與合作。

我國駐菲律賓代表周民淦與菲律賓駐台辦事處代表Silvestre H. Bello III（貝世偉）今日正式簽署「山崩與土石流災害研究合作瞭解備忘錄」。

農業部表示，此次簽署MOU涵蓋合作範圍包括水土保持技術、地質災害研究、氣候變遷影響評估與調適策略，以及高科技如大數據和人工智慧在災害管理中的應用等領域，雙方將透過辦理討論會、工作坊及教育訓練，一起提升面對山崩與土石流災害的應變能力。

農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋表示，此次MOU簽署經歷5年準備，因期間遭遇不少颱風、地震，促使兩國加速簽署速度，期盼能藉彼此經驗及學術研究，能提高應對火山、地震與土石流的能力。

他指出，上月花蓮大地震，造成1391處山區新生崩塌，台灣處於相當不安定狀態，5月是防汛期，將面臨颱風、豪雨，很可能釀成土石流或大規模崩塌，期許透過簽署MOU，更精進土石流、崩塌減災與預警系統。

農業部次長杜文珍則表示，台灣與菲律賓長期在農業技術、生產模式、採收、農企業或青農輔導等領域有不少交流，近年氣候變遷，使得土石流與山崩預警、準備成為農業永續的關鍵，此方面交流從原本的個人研究、機關間合作，到如今簽署MOU，相信台菲一起合作，能使農業更具永續及韌性，並對全世界做出新的貢獻。