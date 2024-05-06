有民眾於去年8月9日反映保母帶托兒外出撿拾回收及獨留孩童在家，高雄市社會局經過9個月才撤銷保母登記，社會局6日回應，這是因為保母不配合提供資料，說詞反覆，調查證據與訪談相關人士耗費時日所致。

社會局說，去年接獲此案後，已經於去年8月10日函文保母限期改善，並函知收托兒童家長保母違規情事，居托中心加強每個月無預警訪視。

至於調查違反兒少法部分與帶托兒撿拾回收，社會局說，舉報人未提供證據，也查無相關路邊監視器，民眾提供的影片為自錄製，影片上沒有拍攝時間及日期，且民眾不願提供拍攝日期及相關資料，加上保母聲稱撿拾回收事件中之幼童非去年間收托的幼童。

依據行政罰法第27條規定「行政罰之裁處權，因3年期間之經過而消滅」，為釐清影片時間點及認定，社會局人員耗費時間查證，且因此案涉及兒少法第49條認定，影響保母工作權及名譽權（公布姓名），需有充足證據作為認定裁罰依據。

至於獨留孩童部分，保母也否認，說有家人在家。因缺乏事證，社會局發函請保母提供家人資訊並敘明相關罰則，之後保母改口是另一家人，因獨留兒童舉證相當困難，欠缺監視畫面可舉證反駁說詞，所以於今年3月27日舉行專家研商會議，幾經研商認定以讓2童處於馬路危險環境違反兒少法第49條裁罰6萬元並公布姓名，以及獨留2童在家裁罰6000元。

對於此保母的荒唐行徑，社會局已依專家研商會議裁處，並依兒少法第26-1條廢止保母登記，並下架保母登記資料。另有關公告所有違規情事及姓名，目前法規僅授權有關托育人員違反兒少法第49條規定並經認定公告姓名，尚未授權其餘違反居家管理辦理規定事項。