教育部今天公布「112學年學校基本概況統計結果提要分析」，比較112學年及107學年，5學年間高級中等學校普通科學生占全體高級中等學校學生人數比率由43.2％增至50.0％，增加6.8個百分點。

教育部統計，112學年各級學校學生總數為 404.2萬人，其中以國小學生數123.5萬人最多，大專校院109.5萬人次之，幼兒園57.1萬人再次。與上學年相較，總數計減6.2萬人或 1.5％，各等級以大專校院減少4.5萬人或4.0％最多。

教育部表示，112學年大專校院學生數減少，主因學士班減少4.4萬人所致，各學制中除碩士班增0.2萬人外，其他學制均呈減少；另國中、高級中等學校、幼兒園分別年減1.6萬人、1.0萬人、0.2萬人，惟國小反增1.3萬人或1.0％。

教育部指出，受少子女化現象影響，112 學年各級學校學生總數較107學年呈逐年遞減，5學年間計減28.3萬人或6.5％。另觀察各級學校女性學生比重，大專校院因專科女性學生占比逾 7成，致其女性學生占比50.5％，餘各等級(宗教研修學院、空大、進修學校、補校、特教學校等屬「其他」類型之學校除外）則皆低於 50％。

教育部指出，112學年高級中等學校學生數為55.8萬人，與107學年相較，計減少 13.9萬人或20.0％，各學程學生數均減少。另觀察各學程學生占全體高級中等學校學生數比率，5學年間皆以普通科及專業群科為大宗，普通科占比由107學年43.2％增至111學年50.0％，專業群科占比則由107學年41.7％減至112學年38.7％。

按設立別觀察，112學年有5成9的公立學校學生就讀普通科，3成2的學生就讀專業群科；私立學校5成1的學生就讀專業群科，普通科3成4 居次。