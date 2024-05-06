36歲女星趙奕歡因拍攝《青春期》系列電影走紅，火辣的身材讓她成為男性心目中的「宅男女神」，近年她轉拍電視劇，但出演的角色大多都是小配角或客串；近期她參加綜藝《無限超越班》的錄製，節目環節中需要給演員們評級，趙奕歡得到的評級為「其他」，讓她當場崩潰回嗆：「我是不配做演員嗎？」

《無限超越班》中請來業界製片、導演、資深演員為參與嘉賓評級，被問到各自對自我認知級別，趙奕歡給自己的評級是第一梯隊，歌手黃齡認為雖然有拍過一些戲，但不敢說自己是演員，王梓薇表示可能會在第三梯隊之下，新人趙晴則謙虛說是要準備進入第三梯隊的女演員。

沒想到節目製片卻將王梓薇評為第二，趙晴、黃齡評為第三、趙奕歡則是其他，製片解釋會把趙奕歡評到其他是因為她近幾年作品成熟度不高，口碑也相對弱一些，這評級讓趙奕歡當場崩潰反問：「其他的意思是我不配做演員嗎？」製片人回答：「我們對你的一些了解和……」被趙奕歡頻頻打斷：「您對我了解多少？」，對方表示看過她的作品，她回應：「比如？」

不過趙奕歡的代表作都是她早期主演的網路電影，內容基本上都在賣弄身材，幾乎沒有展現演技的空間，讓她質疑評級是因為她是演這類電影出身，製片周照中盡可能委婉表示這兩年只在綜藝節目上看到她，而不是靠著表演出圈。趙奕歡解釋自己的機會就是網路電影，盡可能的演火了，自己是在流量最高峰的時候選擇轉型，因為想和專業的團隊合作，是因為想當演員。

她最後表示不希望被分級，大多數人只是想默默努力演戲，講到最後她忍不住泛淚。節目播出後，網友們分為兩派，一派人認為趙奕歡明知是拍裸露電影走紅，轉型後卻不平衡地位有落差，演技也確實沒有好到讓大家記住，這個評級合理；另一派人則認為明明可以標成第四梯隊，但標成其他太傷人了。