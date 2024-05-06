立法院司法及法制委員會今續審國會改革法案，過程中民進黨總召柯建銘失言，脫口說出「4月3日老天有眼發生大地震，是老天要救台灣的民主」。國民黨文傳會主委李彥痛批，柯建銘的說法是對人性最大的傷害，不僅失言還失格，已不適合擔任立委，應該辭去立委職務，民進黨主席賴清德應向所有花蓮人道歉。

李彥秀直言，0403花蓮地震造成全國18人死亡、1000多人受傷，財產損失不計其數，原來在柯建銘的眼中，這叫做老天有眼，這就是民進黨立院黨團的總召。請問總統蔡英文、行政院長陳建仁，以及即將在520就任的總統副總統當選人賴清德、蕭美琴，是否認同柯建銘的講法。

李彥秀表示，雖然柯建銘在第一時間已經道歉，但對於國會改革，民進黨可以有意見、杯葛，不應該踩在花蓮人的傷痛上，講老天有眼。柯建銘的說法，不僅是羞辱台灣人，更是對人性最大的傷害，柯建銘不僅失言還失格，已經完全不適合擔任立委，要求柯建銘應該辭去立委，身為民進黨主席的賴清德更應該出面向所有的花蓮人道歉。

立委徐巧芯表示，柯建銘「冷血無情、無恥至極！」0403大地震的影響比921大地震對花蓮來說更加的劇烈，花蓮人沒有了回家的路、沒有了房子，還在等待立法院的條例、行政體系的資源幫助重建，民黨團不斷的奮戰，要讓法案通過幫助花蓮人，但民進黨冷血否決、失言，柯建銘應該立即請辭總召職務，辭掉立法委員的職位，才對得起廣大的花蓮鄉親。

國民黨發言人楊智伃表示，柯建銘污指國民黨將他的失言做錯誤的連結，是在抹黑他，這種推拖的言論讓花蓮鄉親不舒服，更讓全台灣人毛骨悚然，只是在傷口上撒鹽，國會改革是重中之重，國會法案的協調不順民進黨的利益、柯建銘的意，就可以消費大地震、罔顧傷亡民眾？大地震在柯建銘的政治鬥爭手段當中，就是「民主大地震」嗎？

國民黨副發言人鄧凱勛表示，柯建銘當了30年資深立法委員，國會改革進程原地踏步，請柯建銘負起責任，這次的失言風波也請柯總召知所進退，辭去總召、立委的職務！發言人楊智伃表示「花蓮大地震全世界都在關心。」從偶像明星、球星到各國重要政治領袖都表達關懷，卻只有柯建銘及民進黨，把花蓮大地震當作政治鬥爭的工具、變成他們的「民主大地震」。