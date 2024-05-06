廠商方面，四大廠商OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下。第一季OPPO以17.1％的市占率領跑大陸智慧手機市場。榮耀、華為和vivo緊隨其後，分列二到四名，市占率分別為16.7％、16.6％和16.1％。

小米則以15％的占比位居第五；而蘋果的占比13.7％，跌出前五名。

此外，前六大智慧手機廠商總共佔據95.1％的市占率，高於一年前的93.7％，代表市場集中度有所提高。

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