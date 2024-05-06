廠商方面，四大廠商OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下。第一季OPPO以17.1％的市占率領跑大陸智慧手機市場。榮耀、華為和vivo緊隨其後，分列二到四名，市占率分別為16.7％、16.6％和16.1％。
小米則以15％的占比位居第五；而蘋果的占比13.7％，跌出前五名。
此外，前六大智慧手機廠商總共佔據95.1％的市占率，高於一年前的93.7％，代表市場集中度有所提高。
分析機構TechInsights研報指出，今年第一季，大陸智慧手機出貨量為6,330萬台，年增長1％，結束了連續11個季度的年度下滑。
廠商方面，四大廠商OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下。第一季OPPO以17.1％的市占率領跑大陸智慧手機市場。榮耀、華為和vivo緊隨其後，分列二到四名，市占率分別為16.7％、16.6％和16.1％。
小米則以15％的占比位居第五；而蘋果的占比13.7％，跌出前五名。
此外，前六大智慧手機廠商總共佔據95.1％的市占率，高於一年前的93.7％，代表市場集中度有所提高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。