南俊國際表示，受惠於美系兩大雲端客戶（CSP）與美系伺服器大廠的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等影響，預期第二季維持營收成長的趨勢。
展望下半年度，隨著伺服器導軌客戶迭代新產品的量產線種逐案增加，於伺服器導軌領域持續進行多樣化發展，有助於拓展營收來源，加上1U／2U、4U及7U等AI伺服器導軌將陸續量產，有利於營業規模與營業毛利的表現。
南俊國際（6584）今日公布4月份單月營收達1.71億元，年增89.09％、月增2.99％；累計前4月營收達5.76億元，年增52.96％。
南俊國際表示，受惠於美系兩大雲端客戶（CSP）與美系伺服器大廠的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等影響，預期第二季維持營收成長的趨勢。
展望下半年度，隨著伺服器導軌客戶迭代新產品的量產線種逐案增加，於伺服器導軌領域持續進行多樣化發展，有助於拓展營收來源，加上1U／2U、4U及7U等AI伺服器導軌將陸續量產，有利於營業規模與營業毛利的表現。
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