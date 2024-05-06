遠東SOGO本次於《遠見》ESG企業永續獎獲得兩項楷模，數量為百貨第一，遠東SOGO引領低碳營運，重視職業安全衛生，打造百貨零售業的幸福職場、安心賣場，以諸多永續作為領先業界，第五度獲綜合績效類一般服務業楷模獎，獲獎次數亦為百貨之冠。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，遠東SOGO自2015年起實踐企業社會責任，近年努力實踐永續。2023年透過大店創新、小店轉型，獲利創新高，是國內唯一營收雙位數成長的百貨，同時持續投資永續，成為國內百貨第一個TCFD Supporter，致力創建低碳營運，減緩氣候變遷，打造一站式綠色購足平台，建立無痛接軌的永續消費模式。

於環境面，遠東SOGO發揮通路影響力，以大帶小，輔導逾六百家供應商減碳、聯合專櫃品牌於世界地球日關燈一小時，發揮通路影響力。為使顧客走進遠東SOGO即能開啟綠色消費旅程，遠東SOGO首創永續選商〈SOGO Sustain．好物好選〉，以7大指標嚴選對環境友善、社會共好的商品；推出百貨第一個綠色電商平台SOGOplus，讓消費者花最少的時間成本，輕鬆實行淨零綠生活。

在社會面，遠東SOGO倡導DEI，發布永續宣言與人權政策，在Me Too事件後，第一時間安排所有主管接受性騷擾防制課程。遠東SOGO是全台第一個通過ISO 45001職業安全管理系統的百貨，也是衛福部認證安心場所，包含專櫃人員，平均每四人就有一人會CPR及AED，消費者可安心逛街購物。