台北市北投區發生一起人倫悲劇！昨5日上午10時許，高姓男子前往探視母親，發現89歲母親倒臥床上，以為是心臟疾病發作身亡報案，警方到場發現60歲高女手臂有抓痕，才揭發這起女兒弒母命案，警方偵訊後依殺害直系血親尊親屬移送士林地檢署偵辦。

警方表示，60歲高姓女子與89歲母親同住，昨5日中午胞兄登門拜訪，發現母親趴臥在房間地面上死亡，疑似心臟疾病發作身亡報案，警方鑑識人員到場發現死者已有明顯屍僵，經初步勘查房間門鎖、窗戶未發現破壞痕跡，死者頸部有跳繩勒住，初步排除自殺情形，立即報請臺灣士林地方檢察署指揮並刑事相驗。

警方現場勘驗，加上高女手臂有抓痕，才發現不對勁，才揭發高女於住家拿跳繩將89歲老母親勒斃，加上報案人稱有聽見妹妹喃喃自語「勒死母親」，據了解高女有身心疾病，警方調閱錄影監視器畫面，發現死者女兒涉嫌重大全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。