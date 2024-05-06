雲林縣土庫商工建築科以「眷村裡的幾米書屋」為主題，於3公尺立方空間規畫能融入眷村氛圍的「可拆卸式木構低碳閱讀空間」，拿下「土木與建築群專題組」第1名，6日校方加以表揚。（土庫商工提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫商工建築科參加「全國專題製作競賽」，以「眷村裡的幾米書屋」為主題，分析雲林建國眷村特色、加入幾米繪本特點，設計出可融入眷村氛圍的「可拆卸式木構低碳閱讀空間」，拿下「土木與建築群專題組」第1名，6日校方加以表揚，鼓勵學生們持續在多元舞台發光發熱，成為雲林之光。

「全國專題製作競賽」是技職學校展現研發創意及特色的團體競賽，全國共分成15個群科，每個群科可報名參加專題組及創意組2種競賽，各組別皆超過百件作品角逐，分成初賽、複賽及決賽，競爭非常激烈，全國高中職均將其定位為年度最重要競賽。

土庫商工建築科學生林芝儀、沈美欣、許尹晁、林燦勳、沈尚緯，在指導老師陳加宜、主任廖釗銨帶領下，以「眷村裡的幾米書屋」為研究主題，於3公尺立方空間規畫可動可靜、可拆卸、可移動收納，且結合織物、半透明材質的木構書屋，設計能融入建國眷村氛圍的「可拆卸式木構低碳閱讀空間」。

陳加宜表示，一路陪著學生從主題發想、圖面繪製、十分之一模型製作、一比一實體構築建造、3D動畫渲染、影片製作、專題文章寫作，是一條漫長的道路，途中苦甘參半，師生常利用課餘時間準備專題，很開心這半年多來的努力有豐碩成果，寫下土商歷屆專題製作最佳成績紀錄。

校長吳星宏指出，全國專題製作競賽是技職體系的年度重要盛事之一，學生參與專題實作及創意競賽，可在過程中學以致用，今年榮獲全國第1名，展現土商符合技職教育務實致用的精神，師生們透過團隊合作，不斷實驗佐證，最後成功打造出優質的專題作品。