【旅遊經 編輯部報導】夏夜最夢幻的場景，即是賞地上「螢」河的季節，新北市農業局推出「2024年度新北市賞螢全攻略」，供民眾至新北賞螢時參與，攻略包含新北市54處賞螢秘境及各項賞螢遊程，其中位於新店區的文山農場，是新北市熱門的賞螢景點，文山農場可說復育螢火蟲有成，近期螢火蟲數量達到高峰期，文山農場更在螢火蟲的季節，推出賞螢套裝行程，目前已開放報名，邀請大家趁著賞螢季節，規劃一場農場親子共遊，感受日與夜不同的農場風情。

文山農場由新北市農會所經營，佔地約21公頃，園區內原生昆蟲及植物種類多元豐富，農場內螢火蟲多以春螢為主，賞螢活動的時間多集中在4-5月，文山農場營造螢火蟲棲地，設置大安水簑衣的植生袋與種植蜜源植物如澤蘭屬植物、長穗木等，營造出螢火蟲友善棲息環境，每年亦復育近1萬隻陸生黑翅螢及水生黃緣螢幼蟲，如今現蹤於文山農場的螢火蟲種類非常多樣，在不同的季節用不同的顏色在夜幕中綻放，今年螢火蟲季已累計近萬人入園賞螢。

近期螢火蟲數量達到高峰期，文山農場推出賞螢套裝行程

近期文山農場的螢火蟲數量達到高峰期，民眾不妨趁著賞螢季節到農場規劃一場農場親子遊，除可認識生態保育理念，文山農場也搭配製茶採茶推出「2024與螢共舞，漫步茶鄉」套裝行程，有採茶體驗、親子DIY（有螢火蟲卡套和嘎嘎作響的可愛竹蟬）以及賞螢導覽，在壓軸活動的賞螢夜觀活動中，除了可以看到夜間小精露──火金姑外，還有機會巧遇如：樹蛙、貓頭鷹、獨角仙等不同生物。

套裝行程有採茶體驗

提醒，由於賞螢屬夜間活動，須留意自身安全，另外，螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此螢火蟲季期間，賞螢遊客應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，也請賞螢的遊客謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲、沒有光害等「三不一沒有」原則。

【賞螢活動資訊站】──

1.「2024年度新北市賞螢全攻略」官網

2.文山農場2024螢火蟲季活動：預約網路報名及電話預約專線(02)2666-7512活動組。

以上圖片：新北市政府農業局提供