市議員陳雅惠表示，民眾將車停在自家騎樓卻屢遭檢舉違停，建議市府研議制定自治條例。（陳淑娥攝）

自行車已成為許多人代步工具，台中市議員陳淑華6日在市議會質詢指出，根據道安網，台中市去年行人死傷人數2906人、自行車為3484人，都是6都最高；其中自行車較2019年增加1倍，要求市府做到綠色通行安全。另市議員陳雅惠則指民眾將車停在自家騎樓，卻屢遭開單，建議研議制定自治條例。

陳淑華指出，依據道安網統計，台中市走路、騎腳踏車被撞機會都是6都第一，行人、自行車的死傷大都是被汽機車碰撞，市府有必要深究檢討。陳淑華批評，台中公共自行車越設越多，結果死傷人數也越來越多，公共運輸最後一哩路，打造自行車安全的騎車環境，成了諷刺口號。

市議員陳俞融提到，台中市去年自行車事故率上升6成，增加1515起，要求市府應盤點全市道路寬度達20米以上道路，研擬增設自行車專用道或於人行道規畫自行車道空間，保障自行車騎士安全，真正減低傷亡。

交通局長葉昭甫指出，自行車專用道是其他車種都不能跨越使用，但依台灣道路條件，路側有停車、外側有機車，因此很難做到，除非是在河濱或夠寬的人行道空間，才有機會施作；目前可行方式是比照機車，朝優先空間模式進行，在複雜路口端，用指引線分流，避免自行車與其他車流交織，產生事故。

另民眾在自家騎樓停車，屢遭檢舉吃上罰單！市議員陳雅惠表示，民眾將車停在自家騎樓，卻屢遭檢舉違停，甚至晚間11點多也被檢舉，造成民眾恐慌。她建議市府研議制定自治條例，如屬次要幹道，有留下行人通行空間，應允許停車，讓騎樓停車的民眾，不再提心吊膽。

葉昭甫指出，依交通部法令規定，只要符合法令，台中市允許騎樓可以停放機車，但騎樓無法停放汽車，因交通部的中央法規母法，目前還沒有修法，所以依《地方自治法》，自治條例不能凌駕母法之上，已向交通部反映；至於彈性處理，中央指示的是「執法人員彈性處理」，騎樓是否能停放汽車，需要中央立法，地方無法超越母法。