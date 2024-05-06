十銓今年第一季產品營收占比，DRAM升至65.54%、FLASH降至28.27%、其他占4.2%。十銓兩大產品均有成長，公司持續朝著高容量高速度方向著墨，聚焦中高階。

十銓目前庫存水位方面，目前DRAM庫存約4-5個月，NAND約2.5個月。

DRAM現貨價趨勢，DDR5持續走強，每個月漲幅約5-10%，DDR4則在去年第三季落底後逐步走揚，十銓說明，以原廠角度，DDR5與HBM產線重疊，且HBM產出成本跟時間是DDR5三倍，HBM目前良率仍不高，在HBM積極擴充產能下，持續拉動DDR5的價格向上，DDR5後續跌價的可能性將非常低，預估後續DDR5仍有15-20%的漲幅空間。而DDR4先前產能已砍超過一半支出，預估DDR4被砍的產能不會回來，故DDR4現貨庫存消耗後，預估一兩季去化完畢時間，後續漲價可望跟隨DDR5的漲勢腳步。

NAND FLASH現貨價趨勢，去年第二季落底後走揚，後續大型資料庫、手機、AI伺服器等大型容量需求越來越大，企業用SSD需求後續將持續提升。

展望今年度記憶體價格，十銓認為，雖然整體實際現貨需求尚未全面回歸，消費電子產品受到通膨、戰爭等影響尚未全面復甦，不過看好AI熱潮以及景氣逐漸好轉，加上這一年來調整庫存跟產能，供需逐步回歸正常，且AI應用下半年帶動下，兩大記憶體現貨價拉升，今年第二季第三季旺季甚至第四季並未減緩價格往上現象，樂觀看待現貨市場價格，若後續各消費端需求全面回歸，如運動賽事需求、庫存回補等，記憶體價格上漲曲線將會更陡，均有助於記憶體產業走向正向循環。

十銓表示，AI仍在基建階段，AI帶來往後10-25年的產業大循環，預估今年底或明年AI議題將從伺服器轉向應用端，瞄準edge端、PCNB、手機等應用，應用端將是十銓專長，看好後續換機潮，有望帶來公司營運機會，公司也對後續更有信心。十銓今年第一季EPS衝上歷史新高，單季賺贏去年度，第二季同樣可望淡季不淡，第三季旺季同樣不俗，創作、電競需求升溫，AI相關如箭在弦，ASP往上拉，價格、訂單均不看弱，相當看好今年整年營運狀況。

十銓也提到，公司前景樂觀，也不排除準備擴廠，增加產能空間，後續資本支出將擴大，以投資產能、人才方面積極進行。