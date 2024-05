交通部觀光署今日正式啟動台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」(台灣魅力.驚喜無限),以驚喜一波又一波的WAVE線條,勾勒出台灣四季旅遊亮點,同時發表新品牌動畫短片及台灣觀光宣傳歌曲,接下來在各國主要城市及網路上大力行銷。

台灣觀光品牌2001年推出1.0版「Taiwan - Touch Your Heart」,2011年推出2.0版「Taiwan - The Heart of Asia」,今公布3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」全新品牌再出發,LOGO緊扣觀光署「親山、親海、樂環島」行銷主軸,帶出台灣山巒起伏、海洋魅力的流線氣勢。

台灣觀光品牌3.0版的「TAIWAN」字體融合了台灣的山脈、海洋、蜿蜒的公路與鐵道等意象,呈現具有波浪感的線條設計,採用日出晨光的橘色,延續上一代品牌的溫暖與活力,象徵台灣觀光旅遊未來的發展性。

觀光署表示,過去人們是「尋找旅遊目的地」,現在要推動「尋找旅遊目的」,新品牌並結合「台灣觀光雙年曆」資源規劃,創造出代表四季主題旅遊的品牌色彩,傳遞給國際旅客「台灣四季,都是觀光季」的訊息,將以獨具特色的台灣魅力,帶給旅客源源不絕的驚喜感受。

今日傍晚,觀光署將在國際知名地標台北101大樓點燈,首次向全球旅客展示全新品牌識別形象,未來也會各主要城市、國際旅展不斷放送行銷。