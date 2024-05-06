美式賣場好市多提供各種生鮮食材，其中不乏多種台灣自產的在地水果。一位男子近日在好市多買了台灣大西瓜回家，回家剖開發現裡面的果肉呈現賓士形狀，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚這種形狀的西瓜甜度、水分都非常足夠、相當好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「2024又中一顆賓士西瓜」，附圖則是一顆剖成兩半、果肉裂開呈現賓士形狀的大西瓜，原PO也透露西瓜吃起來香甜可口非常多汁。

對此，許多網友紛紛回應，「這一定是沙甜多汁的大西瓜！」、「賺爛了賺爛了！買西瓜送賓士欸！」、「一堆人說雷，是懂還不懂啊，真正好吃的西瓜是這種中間有裂開的，甜度和水份都夠」、「什麼神仙家庭，西瓜還要吃賓士款的XD」、「傳說中的賓士瓜」、「超甜超好吃，我家吃2顆了，消暑又退火」。

事實上，農業部過去曾分享，挑選西瓜的重點包括表面光滑完整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗呈捲曲狀、瓜蒂些微凹陷、拍打聲音清脆響亮等，透過這些撇步就能挑選到多汁又香甜的西瓜。