八貫表示，美國高利率環境持續衝擊美國國內消費，而中東、東歐的極端衝突等等不確定因素仍沒有降溫，第二季在諸多不確定事件衝擊影響下，公司謹慎看待第二季營收表現，並努力讓公司整體營運表現向去年同期營收來靠攏。

八貫主要從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫指出， 4月戶外產品線出貨量減少較為明顯，因春夏季節款品項已於3月出貨完畢，經典款則受到美國通膨仍高掛等因素，導致市場買氣較弱、產品去化速度減緩而影響客戶拉貨。

無獨有偶，類似負面因素也影響到醫療產品線，新款醫療線產品鋪貨後，後續醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守。

軍工產品線雖標案已開始出貨，惟兩個月出貨一次的後續出貨時程分別落在五月與第三季，也造成4月單月整體出貨量減少，壓抑營收動能轉趨疲弱。

八貫強調，在面對不確定的全球經濟劇烈變動環境和客戶拉貨力道下滑等等負面因素，將持續開發TPU高階利基型產品。下半年後在戶外、醫療、航太救生與軍工四大應用領域，仍會提出創新功能的系列產品，為營運基礎再增添更堅實的基礎。