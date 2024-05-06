在花東旅遊補助方面，周永暉說，公路局已確認可在5月底前完成修復通車，因此，花蓮補助確定提早6月上路，而台東一體性的旅遊部分會稍晚一些；另針對旅宿業缺工盼爭取移工事宜，周永暉表示，新舊任部長都對此事相當關心，也持續與勞動部溝通中。

周永暉說，目前與勞動部有兩方向討論，一是針對張貼紅單或營運困難旅館，其員工的留、轉任輔導協助，二是針對旅宿業仍有缺工問題，持續與勞部爭取引進。