在花東旅遊補助方面，周永暉說，公路局已確認可在5月底前完成修復通車，因此，花蓮補助確定提早6月上路，而台東一體性的旅遊部分會稍晚一些；另針對旅宿業缺工盼爭取移工事宜，周永暉表示，新舊任部長都對此事相當關心，也持續與勞動部溝通中。
周永暉說，目前與勞動部有兩方向討論，一是針對張貼紅單或營運困難旅館，其員工的留、轉任輔導協助，二是針對旅宿業仍有缺工問題，持續與勞部爭取引進。
觀光署6日啟動「台灣觀光品牌3.0版」，以台灣山海等曲線為設計，向國際展現一波又一波的驚喜。觀光署長周永暉表示，面對疫後全球市場及旅遊型態的改變，觀光署以觀光品牌全球行銷為指標性推廣策略，台灣觀光3.0品牌啟用後，將陸續在紐約時報廣場、柏林車站、法蘭克福中央車站、法國巴黎奧運會場以及2025年日本世博會場等國際節點推廣，為台灣疫後觀光10年帶來新的國際亮點。
在花東旅遊補助方面，周永暉說，公路局已確認可在5月底前完成修復通車，因此，花蓮補助確定提早6月上路，而台東一體性的旅遊部分會稍晚一些；另針對旅宿業缺工盼爭取移工事宜，周永暉表示，新舊任部長都對此事相當關心，也持續與勞動部溝通中。
周永暉說，目前與勞動部有兩方向討論，一是針對張貼紅單或營運困難旅館，其員工的留、轉任輔導協助，二是針對旅宿業仍有缺工問題，持續與勞部爭取引進。
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