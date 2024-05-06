烏克蘭回應，俄羅斯的電磁干擾愈來愈強烈，使得許多美國提供的精準炸彈與火箭不如以前好用。美軍多數的平價精準武器是以GPS導引，而俄羅斯找到了干擾GPS訊號的方式，嚴重影響了西方提供給烏克蘭的導引彈藥有效性。美國空軍軍正視烏克蘭提出的意見，正在升級聯合直接攻擊彈藥 (JDAM-ER) 。

防衛部落格(Defense Blog)報導，為了應對這些挑戰，美國空軍生命週期管理中心 (AFLCMC) 與科學應用研究學會( Scientific Applications and Research Associates Inc.，SARA)簽訂研究與採購合約，總價2,350 萬美元，設計一種附加導引頭，使JDAM-ER 炸彈在電磁干擾環境，GPS出現誤差時，仍然能夠準確的打擊目標，這些增程導引頭的升級工作，將在2025年10月1日之前完成。

美國國防部副部長拉普蘭特 (Bill LaPlante)表示：「俄羅斯電子作戰系統，已被確定是導致神劍砲彈、JDAM、GLSDB在內的精確導引彈藥，效能下降的重要因素。

JDAM 炸彈配備滑翔導引套件，依靠慣性導航系統和 GPS 接收器，能夠精確導航至目標，而價格比雷射導引武器來來的便宜。增程型 JDAM-ER 有更長的滑翔翼片，使得它的射程進一步延長至 75 公里。