京華城取得史上最高的840％容積獎勵，台北市議會調查小組6日首次開會，國民黨台北市議員游淑慧也批評，京華城除20％容積獎勵是白送外，容積移轉30％則是賤賣，共翻倍賺150億，應鑑價是否過低、重啟調查。

游淑慧批評，當時監院曾經糾正京華城392％容獎，但時任市府基層則堅持沒有錯，但392％變成560％的決定，並配合送都委會，就是因為前市長柯文哲、前副市長林欽榮和彭振聲沒有頂住監院壓力，決定100％是由上往下交辦。

她質疑，容獎白送外，容移則是賤賣，同樣很有問題，容獎20％等於可見樓地板面積5585坪，1坪200萬利益就高達111億7000萬；容移代金則僅44億元取得15％容移，換算約4196坪，每坪104萬，未來市價高達84億元，低買高賣瞬間翻倍40億元，光容獎勵、容移就賺150億，京華城變「金」華城。

王玉芬坦言，「我認為我們的同仁不會是主動」。

工務局長、前都發局長黃一平表示，容移是經過容積移轉審查會並經估價程序。