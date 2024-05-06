「U Cafe」咖啡車6日停靠台中榮總，鼓舞醫護與病患，並推廣「U=U」的愛滋衛教知識。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

為力挺醫護人員，台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會攜手國民主持人洪都拉斯及台灣露德協會展開為期10天的「U Cafe醫護應援運動」，今（6日）U Cafe咖啡車蒞臨台中榮民總醫院，一杯杯提神解渴的咖啡，鼓舞醫護，並藉此補給正確的愛滋衛教。

根據勞動部調查，今年第1季醫療保健業的缺工數達歷年同期之最，被列為五大嚴重缺工產業之一。而在國際護士節即將到來之際，「U Cafe」以粉色咖啡車穿越全台23間民眾高度信賴的醫院，為醫護人員提供免費咖啡，以印有感謝語的咖啡杯，不但讓感染者表達對醫護人員的感激之情，也為醫病關係帶來溫暖的力量。

此次活動也是為了普及「U=U」的愛滋衛教知識，U=U代表「測不到病毒等於不具傳染力」，意味著只要愛滋病毒感染者接受穩定治療，病毒無法傳染給他人。透過咖啡車的巡迴，他們希望向醫護人員和民眾傳達正確的愛滋知識，讓醫病關係更加無距、更加無懼。

藝人洪都拉斯、愛滋倡議組織和23間醫院共同響應，呼籲民眾加入沒有歧視的U世代。洪都拉斯表示：「了解U=U觀念後，我才知道造成人與人間隔閡的不是病毒，而是恐懼和汙名化。」台灣露德協會則透過Free Hug活動呼籲大眾與感染者平等相處，不必過度擔憂。

「U Cafe」咖啡車4月29日至5月10日展開為期10天的巡迴應援活動，6日停靠台中榮總，U Cafe咖啡車的到來，讓台中榮總員工和病患們都感到振奮，除了享受美味的咖啡外，大家也有機會了解到，只要接受適當治療，愛滋病感染者可以過正常的生活，並且不會對他人造成傷害。