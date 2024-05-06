台北市近年推動共融式兒童遊戲場，成為親子遊憩的好去處。國民黨台北市議員王欣儀指出，由北市公園處、水利處轄管的公園、河濱公園共75座共融式遊戲場，自去年至今年4月的報修件數竟高達189件，部分修復時間需要1個月以上甚至3個月以上，影響使用權益及觀感。工務局回應，未來招標條件將檢討備料項目、數量及修復期限。

王欣儀接獲民眾陳情，家長今年1月帶孩童到花博公園新生園區共融式遊戲場玩耍，幼童因跌坐，手觸碰到遊具柱子底部金屬突出物遭到割傷，鮮血直流，送急診縫3針。

家長抱怨，體驗、比較雙北市河濱公園共融式遊戲場後發現，相較於新北大都會公園熊猴森樂園共融遊戲場美麗的舖面，台北市大佳河濱公園的共融遊戲場舖面卻破損不平整且較滑，令人質疑有無定期維護、巡檢。

王欣儀發現，從去年至今年4月的報修紀錄來看，共融式遊具損壞情況林林總總，最常見的是舖面、地板軟墊破損，讓孩童容易扭傷跌倒，另有「遊戲船木材腐朽」、「平衡木不穩」、「彈跳床破洞」、「搖滾盤基礎鬆動」及「鞦韆座椅安全帶整個不見」等，十分誇張。

她表示，公園處提供的共融式遊戲場報修紀錄共131筆，其中修1個月以上的有28筆，部份甚至長達3個月以上，但損壞的地墊舖面、遊具擺放愈久，傷害孩童的機率也愈大，即便現場已用警示帶做圍設，影響幼童的使用權益外，民眾的觀感也不佳。

她要求，未來在「招標公告」中應該就先定好基本修復期限，如備料1周、修復1周，能配合的廠商再投標，至於現有契約，未訂修復期限及備料要求等問題也應重新檢討修訂。同時應提高國產遊具比例，解決進口遊具改善期程過長問題。

工務局長黃一平回覆，將提高國產遊具設置比率，未來招標條件將檢討備料項目、數量及修復期限等重新研訂。