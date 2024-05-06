在馬德里大師賽奪冠當下，魯布列夫高舉雙手慶祝。（美聯社）

俄羅斯職業男網選手魯布列夫（Andrey Rublev）在ATP千分等級馬德里大師賽男單決賽，以4比6、7比5、7比5後來居上擊敗加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），生涯首度帶走這項在西班牙首都進行的紅土大師賽的冠軍。

馬德里大師賽封王，也是魯布列夫繼去年蒙地卡羅大師賽奪冠後，個人生涯第2座大師賽單打冠軍，其實他在來到馬德里之前才經歷4連敗低潮，在印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅及巴塞隆納4站賽事早早出局，不過來到馬德里成功「轉運」，奪冠路上更在8強賽擊敗擁有許多球迷支持的地主好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）。

魯布列夫接受場邊訪問時表示：「我想說，這應該是我職網生涯最驕傲的一座冠軍。」魯布列夫目前生涯累積16座ATP巡迴賽冠軍，本季至今2冠在手，另一冠是1月份香港網球賽。

阿里亞辛生涯首度打進ATP大師賽男單決賽，可惜錯過一盤領先的大好機會，最後以雙發失誤遺憾收場，他說：「恭喜魯布列夫和你的團隊，你值得這座冠軍。直到比賽最後一刻我也盡力了，你是很出色的球員，我倆在巡迴賽總有不錯的時光，你表現得相當好，奪冠實至名歸。」