26歲女星林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，因樂天女孩啦啦隊成員身分獲得外界關注，近日她跳槽至小龍女後，遭質疑人氣下滑，暴瘦只剩39.4公斤的體重，也掀起討論。今（6）日遭網友留言攻擊「啦啦隊見過顏值最低的」，林襄直球對決的高情商回應，獲得一片讚聲。

林襄經常在網上分享美照寵粉，近日在threads上有酸民使用簡體字，評論稱林襄是他見過啦啦隊中顏值最低的，對方直指林襄「臉大又方，眼睛還小，不知道怎麼混進去的？」留言引發林襄本人注意，直球回應：「啦啦隊一定需要臉小眼睛大嗎？」，附上3個笑臉表情。

林襄直球回擊酸民。（圖／翻攝自林襄 Threads）

有粉絲看到惡評對話，忍不住護主反擊：「哪裡臉大了？那我是什麼月餅嗎？」、「這麼美的一張臉，還有人要嫌？」、「誰敢說妳臉大？」、「大陸流行塑膠感～要整得像充氣娃娃～襄你要怎麼贏？」、「你超好看的，他眼睛應該是沒長好」。

先前林襄曬出多張比基尼辣照時，就有網友好奇她暴瘦，為何上圍還是相當豐滿。對此，林襄則親自現身留言區回應：「很多ㄋㄟ」。事實上，自爆紅之後的林襄，隆乳傳聞不斷，導致她常因此遭受酸民批評。而她也曾在公益活動上，請女記者當場「驗明真身」，並且強調：「我是真的，有做的我都會講，這真的是原廠的」，儘管如此，人紅是非多的她，依舊各種話題不斷。